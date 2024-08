"Empoli 100 giorni", sicurezza e manutenzioni al centro della manovra di bilancio da 14 milioni di euro

Da oggi al mese di novembre, circa cento giorni, un periodo di tempo simbolico in cui Empoli vedrà l'inizio di nuove opere in tema sicurezza, manutenzioni, scuole e altro ancora. Si chiama "Empoli 100 giorni" ed è la variazione di bilancio confezionata in tempi record e presentata oggi, 3 agosto, dal sindaco Alessio Mantellassi dopo l'approvazione in Consiglio comunale lo scorso 29 luglio, nel primo mese dalla fine delle elezioni. "Si tratta di un numero simbolico, presenta le priorità di questa amministrazione, è nei primi giorni che si misurano subito le volontà" dice Mantellassi.

Una manovra da 14 milioni, con un'applicazione di avanzo di risorse comunali di 3,7 milioni di euro, che comprende tanti dei punti su cui si basava il programma elettorale. "Vuole dare la misura delle potenzialità della nostra amministrazione. Una prima scossa che parte da obiettivi importanti" afferma il sindaco, elencando alcuni dei punti principali. "In prima istanza i parchi sicuri, con l'abbattimento del muro del parco Mariambini e progetti di riqualificazione su viale della Rimembranza. Sempre sulla sicurezza gli investimenti sulla sede della polizia municipale dell'Unione, che sarà trasferita ai piani superiori della biglietteria bus alla stazione ferroviaria. E ancora mezzo milione di euro per la manutenzione stradale, 250mila euro per i giochi nei parchi pubblici. Infine, 5 milioni di euro di finanziamento regionale per la cassa di espansione sull'Orme, un'opera di prevenzione idrogeologica fondamentale per evitare problemi in tempi di cambiamento climatico".

I 3,7 milioni di euro, spiegano dal Comune, sono stati ricavati in parte da un avanzo di bilancio della precedente amministrazione, in parte da finanziamenti o altre entrate allocate all'alienazione di alcuni beni, approvata nella stessa seduta del 29 luglio.

Empoli 100 giorni, gli interventi punto per punto. "Risposte importanti per la comunità"

Nella variazione si parla fra gli altri di "Servizi alla persona" per una "Empoli accanto a te", dove è compreso un pacchetto di misure che riguardano la scuola e il personale che lì lavora: 237mila euro per il miglioramento contrattuale di lavoratrici e lavoratori, 125mila euro per rinnovare alcuni arredi e 200mila euro per interventi di manutenzione. Sul rinnovo contrattuale il sindaco ha specificato: "Il rinnovo di contratto sarebbe partito dal D1 al D2 a gennaio 2026, ma con la gara riaffidata dopo il ricorso per i nidi siamo intervenuti sull'appalto con dei contributi da 250mila euro l'anno. Ritengo che l'apertura dei servizi scolastici sia da garantire fin da settembre con serenità nei confronti di chi lavora".

Per la cultura focus sul Museo della Collegiata, con 200mila euro dei 350mila necessari per proseguire il percorso che lo renderà accessibile a tutti. Una "corsa contro il tempo" l'ha definita il sindaco con il lavoro portato avanti dagli assessori Matteo Bensi e Simone Falorni per cultura e lavori pubblici: "A breve ci sarà la progettazione e poi il cantiere". Inoltre la novità di una database unitario per il servizio cultura (10mila euro) e 64mila euro di contributi a progetti delle associazioni. E ancora 20mila euro all'Emporio solidale e, per un servizio di informazione trasparente 15mila euro sul progetto di approfondimento sul tema "Antenna trasparente" molto seguito e sentito dalla comunità.

Sport: supporto alle associazioni per eventi sportivi sul territorio con 65mila euro, praticamente al pari delle associazioni culturali. Tra i punti del programma anche "Sport aperto" che comprende finanziamenti per i campi sportivi di Cortenuova, Ponzano e Villanuova per le nuove tribune rispettivamente per 20mila, 20mila e 40mila euro mentre per il rifacimento del bocciodromo a Serravalle giungeranno risorse per 100mila euro.

In come "Sarà Empoli" gli interventi del prossimo futuro, dai 140mila euro sulla progettazione per il prosieguo della bretella Aldo Moro partendo da Carraia, e 100mila euro per la progettazione della ex casa del fascio di Fontanella, che consentiranno di dare risposte alla comunità a sud di Empoli.

Invece, per una "Empoli più bella" si trovano le manutenzioni, tema ritenuto centrale del nuovo mandato amministrativo. Sulle strade 500mila euro, 250mila euro per giochi nuovi nei parchi e giardini e 65mila euro per due nuovi fontanelli di acqua buona e pulita a Monterappoli e a Marcignana. Ancora, l'innaffiatura delle alberature per 70mila euro, si continua a intervenire su parchi e giardini per 20mila euro e 30mila euro sulla sperimentazione del progetto di sicurezza stradale su via della Motta.

Frazioni. Si trovano nel punto "Tutta Empoli": per Fontanella e Monterappoli previsti gli interventi precedentemente descritti, a Brusciana la sistemazione degli arredi della parte chiusa della 429 per 20mila euro e nuovi giochi per il giardino. A Marcignana ci sarà il nuovo fontanello e la manutenzione di via della Nave, un nuovo gioco pubblico e l'abbattimento della torre idrica per 50mila euro, a Pagnana si interviene sull'area giochi nuova e la messa in sicurezza di via della Motta come ad Avane. A Santa Maria nuova area gioco in via Pio La Torre e un nuovo parco nell'area delle 'Case Fanfani'. Interventi sull'illuminazione a Cortenuova in via Margotti, a Serravalle nuovo parco in via Adda di fronte alle scuole. Su Corniola partirà la progettazione dell'intervento di messa in sicurezza stradale collegando via Salaiola fino alla Casa del Popolo con un percorso pedonale sicuro. Casenuove vedrà il rifacimento straordinario di via Val d'Orme e a Carraia la manutenzione di via Vico. Gli interventi elencati senza dettaglio della cifra rientrano nel corpus dei 500mila euro per la sicurezza stradale e di 250mila per i nuovi giochi nei parchi.

Dell'ambito 'Empoli più bella e sicura' fanno parte il progetto dei vigili di prossimità su cui saranno impegnate risorse pari a 26mila euro per il 2024. Come spiegato il progetto, per due anni e mezzo, prevede 4 vigili al lavoro nel pattugliamento a piedi in più zone della città. Come sottolineato da Mantellassi, "non si tratta delle assunzioni della polizia municipale" che ha visto a Empoli l'arrivo di 5 vigili mentre "uno dovrà arrivare entro l'anno". E, sempre per gli agenti empolesi dell'Unione dei Comuni, ci sarà la nuova sede della Polizia Municipale per 250mila euro, che troverà casa nella biglietteria dei bus (edificio che è stato tolto dal piano delle alienazioni).

Nel progetto "Parchi sicuri" si trovano il parco Mariambini, la sua riqualificazione e l'abbattimento del muro, 140mila euro (lunedì 5 agosto 2024 sarà predisposto il cantiere) e 100mila euro per il parco della Rimembranza su viale Bruno Buozzi.

Per la sicurezza del territorio, intesa in termini di sicurezza idraulica, c'è poi il progetto di grande portata da 5 milioni di euro per la cassa di espansione sull'Orme, con contributi della Regione Toscana. "Siamo fieri di aver lavorato, come amministrazione assieme agli uffici comunali, a una manovra che porta a risposte importanti per la comunità di tutta Empoli. Arrivare a 14 milioni da destinare su tutto il territorio nella primissima parte del mandato è stata una vera impresa - conclude il sindaco Alessio Mantellassi - ma siamo contenti di poter lavorare da qui fino a fine 2024 per tante opere e tanti servizi che renderanno migliore la vita in città".