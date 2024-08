Incroci stradali e "parcheggio selvaggio" a Empoli, FdI: "Servono paletti stradali o altri tipi di dissuasori"

A seguito di segnalazioni di alcuni cittadini, i consiglieri comunali del gruppo consiliare Fratelli d’Italia del comune di Empoli Cosimo Carriero, capogruppo, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta al sindaco Mantellassi sulla pericolosità di alcuni incroci stradali, generata dal cosiddeetto “parcheggio selvaggio”.

Gli incroci in questione, indicati dai cittadini in quelli tra le vie Duprè/Cellini, Dainelli/Giotto, e l’attraversamento carraio dai civici 25/29 al viale delle Olimpiadi – dove si deve attraversare anche la pista ciclabile - presenterebbero, infatti, condizioni tali da pregiudicare la sicurezza della circolazione stradale a causa del fatto che manca la segnaletica orizzontale o si parcheggia sulla segnaletica stessa ove esistente.

L’interrogazione, inviata per conoscenza anche al comandante generale della polizia municipale dell’Unione dei comuni del circondario Empolese-Valdelsa e al comandante territoriale di Empoli, è tesa a valutare la possibilità di installare paletti stradali, o altra tipologia di dissuasori di parcheggio da individuare tra quelli più confacenti alle singole specifiche necessità, atti ad impedire la sosta in prossimità dei luoghi indicati, considerata l’oggettiva pericolosità, per i conducenti di veicoli, derivante dal dover oltrepassare la linea di arresto posta in corrispondenza delle intersezioni stradali per poter vedere se stiano sopraggiungendo veicoli.

Quindi, risultando che la pericolosità dell'incrocio tra le vie Duprè/Cellini è stata già segnalata all'ufficio lavori pubblici sia dai cittadini sia dagli organismi preposti, almeno per questa intersezione ci si aspetta che il buon senso - per non parlare delle responsabilità che potrebbero derivare anche in capo all’amministrazione comunale in caso di cosciente inadempienza – prevalga sulle posizioni ostruzionistiche di qualcuno cui – come rappresentano i cittadini – non piacerebbero troppi dissuasori di parcheggio in giro per la città!

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia