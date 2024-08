Centrodestra Vinci: "Cantiere della scuola Arcobaleno a Spicchio ancora in alto mare"

I consiglieri di opposizione del centrodestra di Vinci durante il secondo Consiglio comunale del 30 Luglio scorso hanno chiesto al Sindaco aggiornamenti relativi al tema dei lavori praticamente mai effettivamente iniziati (se non piccoli interventi volti a giustificare l'apertura del cantiere) alla scuola dell'infanzia Arcobaleno di via Giusti a Spicchio. Ricordano i consiglieri di Vinciamo che tutto il personale e gli alunni sono stati "trasferiti" nel plesso La Barca a Vela con un brevissimo preavviso e in tempi celeri nello scorso novembre perché la realizzazione era imminente visti i tempi imposti dal PNRR, ma già noti all’amministrazione che ha notiziato tutto il personale della scuola e le famiglie all’ultimo minuto.

Ad oggi l'edificio, che doveva essere demolito e ricostruito, è ancora nella sua sede originaria, anzi il cantiere risulta in stato di totale abbandono e di degrado.

Le considerazioni sono scontate: premesso che i cittadini utenti potevano essere informati in tempi congrui visto anche la piccola età dei bambini e le difficoltà di inserimento prima in una struttura e dopo in un'altra, è possibile che di nuovo si assista ad una situazione di empasse dove ad agosto ci si ricordi che questa struttura è ancora in quello stato e che tra due mesi si sarebbe dovuto procedere all'inaugurazione della scuola stessa? Il Sindaco ha risposto alle richieste di chiarimento da parte dei consiglieri di opposizione del centrodestra informando che proprio nella settimana scorsa ha avuto un colloquio con l'impresa incaricata dei lavori e che questi riprenderanno entro fine agosto.

Possibile NON avere ad oggi una data certa? Tutto ancora, purtroppo, molto vago.

Aspettando fiduciosi il giorno 'X' i consiglieri del cdx sono pronti ad opportuni accessi agli atti nel caso di ennesima falsa partenza.

Centrodestra Vinci