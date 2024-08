Calci e pugni per rubarle la borsa, infermiera aggredita a Empoli

Venerdì scorso, intorno alle 13.30 nel parcheggio di via Gianbattista Vico, un’infermiera di 52 anni della sede Asl di via dei Cappuccini è stata aggredita da un uomo, che ha tentato di rapinarla mentre la donna stava andando a riprendere la propria auto dopo aver finito il turno.

Il malvivente, un uomo di origine straniero sulla trentina, all’inizio ha tentato di estrarla dalla macchina per sottarle la borsa, ma l’infermiera ha opposto una strenua resistenza. Allora il rapinatore ha iniziato a colpirla con numerosi pugni ed è riuscito a prendere il suo posto al volante della vettura. A quel punto ha azionato la retromarcia per tentare di fuggire, ma ha urtato un’altra vettura. L’operatrice sanitaria intanto urlava per richiamare l’attenzione e riusciva a trattenerlo così che l’uomo non è stato in grado di ripartire con l’auto della donna.

A sentire le urla dell’infermiera sono stati Marco Mainardi, giornalista e dipendente della Misericordia, e Fabio Barsottini, ex vicesindaco di Empoli e neosegretario Pd Empoli, che quel giorno stava lavorando a casa, non lontano dal luogo della tentata rapina.

I due sono scesi in strada e hanno affrontato il rapinatore, riuscendo quasi a bloccarlo, ma alla fine l’uomo è riuscito a divincolarsi e a scappare a mani vuote.

La donna fortunatamente non ha riportato ferite preoccupanti ma è stata comunque trasportata in codice verde al San Giuseppe per sicurezza.