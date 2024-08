Assemblea dei volontari e delle volontarie della Festa Rossa

In vista dell'avvicinamento della Festa Rossa, che andra' dal 13 al 18 agosto, e del periodo di allestimento iniziale, mercoledì 7 agosto presso lo spazio Pertini in via Risorgimento a Perignano di Lari (PI), spazio della Festa, l'associazione La Rossa organizzera'' alle 21.30 l'Assemblea aperta dei Volontari e delle Volontarie.

La Festa, ricordiamo, e' a ingresso gratuito, totalmente auto-finanziata e a base volontaria, quindi ogni aiuto, anche piccolo sara' utile e prezioso.

In caso di impossibilita' di partecipazione all'assemblea, le disponibilita' personali si potranno comunque sempre comunicare al 3498488204

Fonte: Ufficio Stampa