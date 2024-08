Basket Castelfiorentino, Lazzeretti ancora coach della serie C Femminile

Il primo tassello del nuovo corso del Basket Castelfiorentino porta il nome e cognome di una solidissima certezza: Gianni Lazzeretti. Per la seconda stagione consecutiva, infatti, il tecnico castellano sarà al timone della serie C femminile, nuovamente affiancato dall’esperienza di due pietre miliari per la pallacanestro femminile castellana, Fabrizio Iserani e Antonella Costa.

Dopo la salvezza conquistata la scorsa stagione, la dirigenza e lo staff tecnico sono a lavoro per rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato di serie C, con la data del raduno fissata per mercoledì 28 agosto.

"Ho voluto proseguire questo percorso perché sono consapevole degli ampi margini di miglioramento che ancora abbiamo – commenta coach Lazzeretti – nonostante la scorsa stagione si possa ritenere comunque positiva, considerando che abbiamo centrato tutti gli obiettivi posti dalla società. Ripartiamo da una base consolidata, con la conferma di tutte le ragazze che hanno contribuito ai risultati raggiunti, ma stiamo lavorando per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa con alcuni innesti mirati. L’obiettivo sarà quello di alzare l’asticella e fare meglio dello scorso anno, senza traguardi di classifica troppo precisi. Quel che è certo è che ripartiamo da un gruppo coeso e compatto, con una grande dedizione al lavoro e la ferma volontà di far bene, non soltanto per noi ma anche per l’intero movimento femminile castellano: mi auguro che l’impegno e la passione di queste ragazze possa fare da traino anche per il nostro settore giovanile e per le bambine del minibasket, che spero riescano a seguirci con sempre maggior costanza e attaccamento".

La carriera. Classe ’95, cresciuto in maglia gialloblu, dopo alcuni anni come assistente nel settore giovanile, inizia l’avventura nel mondo senior nella stagione 2015/2016 al timone del Basket Castelfiorentino. Dopo il primo anno alla guida della serie C femminile, seguono cinque stagioni sulla panchina del gruppo maschile, in Promozione e Prima Divisione, prima come assistente e poi come capo allenatore. Negli stessi anni, dal 2016 al 2019, ricopre il ruolo di secondo assistente in C Gold in maglia Abc Castelfiorentino finché nella stagione 2022/2023, per impegni personali, decide per un anno di restare lontano dal parquet. Si arriva così alla storia recente, al ritorno sulla panchina femminile e alla conferma, con la volontà di essere tra gli indiscussi protagonisti del prossimo campionato.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa