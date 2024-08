Biancorosso Sesa al campionato Under 19 Eccellenza: esulta la società empolese

Arriva un bellissimo risultato per la nostra società, un risultato che ci fa un enorme piacere visto che riguarda il settore giovanile. La federazione ha infatti assegnato al Biancorosso Sesa uno dei pochi posti disponibili, in Italia, per il campionato Under 19 Eccellenza.

"È un riconoscimento che premia tutto il movimento – commenta soddisfatto il presidente dell’Use, Luca Sesoldi – una gioia da condividere con giocatori, allenatori e società e che ci rende orgogliosi. È un premio per il fatto di investire, da sempre, nel settore giovanile, cercando di far giocare in prima squadra gli atleti cresciuti nel nostro vivaio. I risultati raggiunti sul campo dimostrano l’eccellente lavoro svolto con l’obiettivo di coniugare il miglioramento tecnico individuale con la crescita personale e umana delle ragazze e dei ragazzi che indossano la maglia biancorossa. Solo nell’ultimo anno, a livello maschile, abbiamo raggiunto le finali nazionali con l’Under 15 Eccellenza classificatasi nona in Italia e abbiamo vinto la Coppa Toscana con gli Under 17 Eccellenza e a livello femminile, abbiamo raggiunto gli spareggi interzona con le Under 19". "Tra fine agosto ed inizio settembre – prosegue - più di 240 ragazze e ragazzi e perlomeno 15 squadre inizieranno l’attività agonistica nel nostro settore giovanile. In pratica avremo almeno una squadra per ogni campionato giovanile organizzato dalla Federazione. A coordinare tecnicamente il lavoro saranno ancora Francesco Mazzoni per il settore maschile e Alessio Cioni per il femminile. Il preparatore atletico dedicato al settore giovanile sarà il confermato Andrea Landi". "Con l’occasione – conclude Luca Sesoldi - vogliamo ringraziare tutte le famiglie del 'nostro settore giovanile' che, causa il cambio del regolamento, hanno sfidato il caldo per permetterci di effettuare il tesseramento per il nuovo anno sportivo. L’ennesima conferma in toto della loro fiducia. Siamo pronti quindi a ripartire. La prima sfida è vinta!!!".

Ecco quindi l’organico completo del vivaio Biancorosso Sesa ed Use Rosa Scotti

BIANCOROSSO SESA

U13 – All. Giulio Vercesi supportato da Francesco Mazzoni

U14 Gold – All. Guido Rosselli supportato da Tommaso Nencioni

U15 Silver – All. Gabriele Rosselli supportato da Luca Freschi

U15 Eccellenza o Gold – All. Giulio Vercesi supportato da Francesco Mazzoni e Luca Freschi

U17 Silver - All Simone Brotini supportato da Niccolò Pinzani

U17 Gold – All. Tommaso Cappa supportato da Matteo Azzato

U17 Eccellenza – All. Davide Elmi supportato da Lorenzo Del Meglio e Francesco Mazzoni

U19 Silver- All. Davide Elmi

U19 Eccellenza – All. Luca Valentino supportato da Giulio Vercesi.

USE ROSA SCOTTI

Nel settore femminile con il coordinamento di Alessio Cioni avremo

Under 13 – All. Mario Ferradini e Fiorenza Gargiani

Under 15 - All Nino Scano e Marco Raimondo

Under 17 - All Mario Ferradini e Giacomo Bagni

Under 19 – All. Nino Scano e Alessio Cioni

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa