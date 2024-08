Canale Whatsapp del Comune di Certaldo, ecco come iscriversi

Per chi non lo avesse ancora fatto è ancora possibile iscriversi al canale Whatsapp del Comune di Certaldo, così da ricevere le notizie più importanti direttamente sull’app di messaggistica.

Le persone possono iscriversi al canale cliccando sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaEAEPcC6ZvpWhDFQu1N oppure navigando nell’apposita sezione della app Whatsapp. Gli iscritti non possono rispondere direttamente agli aggiornamenti o inviare i messaggi agli amministratori del canale, possono invece mostrare il loro interesse nel contenuto del canale, aggiungendo le reazioni tramite emoji o votando i sondaggi.

L'amministrazione comunale di Certaldo, oltre a essere presente sui canali social Facebook e Instagram, utilizza per la sua comunicazione anche l'app Municipium, grazie alla quale è possibile leggere le notizie divulgate dall'ente, ricevere notifiche push per gli aggiornamenti più importanti, visualizzare i livelli di allerta della Protezione civile e inviare segnalazioni su guasti o pericoli, in modo da avere un dialogo più diretto con il Comune.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa