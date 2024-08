Festival della Musica Suonata a Montaione, 15esima edizione al via con Lisetta Luchini Trio

Domani avrà inizio il Festival della Musica Suonata di Montaione, la fortunata rassegna musicale ideata ed organizzata dal musicista e insegnante montaionese Stefano Montagnani con l’Amministrazione Comunale. Si apre con l’esibizione del Lisetta Luchini Trio di martedì 6 agosto con lo spettacolo "Grillo Bel Grillo". Un viaggio musicale attraverso le canzoni popolari toscane, con un focus particolare sul mondo contadino e sulla bellezza della regione. La performance è caratterizzata da un'atmosfera vivace e allegra, grazie alla scelta di brani che spaziano dalle canzoni agli stornelli, passando per serenate, rispetti e macchiette alla Toscana.

L'accompagnamento strumentale, affidato a mandolino, chitarra e fisarmonica, arricchisce l'esperienza musicale, offrendo un mix di sonorità popolari e classiche. Lisetta Luchini, figura di spicco nel panorama della musica popolare toscana, è una cantautrice, attrice e ricercatrice che ha dedicato la sua carriera alla conservazione e alla diffusione delle tradizioni musicali della sua regione. Con la sua voce calda e appassionata e una profonda conoscenza del repertorio tradizionale, le sue interpretazioni sono autentiche e coinvolgenti, capaci di trasportare il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la storia e la cultura della Toscana.

Marta Marini, mandolinista e chitarrista di grande talento, vanta una solida formazione classica che le permette di spaziare tra diversi generi musicali. La sua virtuosità e sensibilità artistica arricchiscono ogni performance, rendendola l'accompagnatrice ideale per Lisetta Luchini. In ogni nota, Marini dimostra una maestria tecnica e un'espressività che conquistano il cuore degli ascoltatori. Alessandro Moretti, fisarmonicista aretino, è un musicista eclettico che ha esplorato una vasta gamma di stili musicali, dal tango argentino al jazz. La sua musica è un'affascinante fusione di influenze diverse, caratterizzata da una profonda originalità e una straordinaria capacità di improvvisazione. Le sue esibizioni sono sempre una sorpresa, in grado di offrire nuove prospettive e sfumature ad ogni brano.

Il Festival prosegue martedì 13 agosto con il secondo spettacolo. Tutti i concerti sono ad ingresso libero con inizio alle 21:30. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso il teatro Ammirato di Montaione. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione allo 0571 699255 o via e-mail (turismo@comune.montaione.fi.it), oppure il Comune di Montaione allo 0571 699205 (cultura @comune.montaione.fi.it).

Fonte: Comune di Montaione