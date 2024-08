Infermiera aggredita durante una tentata rapina a Empoli, arrestato il responsabile

È stato bloccato e arrestato l'uomo che, in pieno giorno venerdì scorso, ha aggredito e tentato di rapinare un'infermiera appena uscita dal lavoro, in via dei Cappuccini a Empoli. Oggi, come riportato dal quotidiano La Nazione, è previsto il processo per direttissima.

Secondo quanto ricostruito per sottrarle la borsa l'uomo ha tentato di tirare fuori dall'abitacolo dell'auto la donna, che ha opposto resistenza. Colpita con vari pugni, il soggetto è riuscito a prendere il posto al volante dell'auto della vittima, ma non è andato lontano: provando ad uscire dal parcheggio, ha urtato un'altra auto e non è riuscito a ripartire. Contemporaneamente le urla della donna hanno attirato l'attenzione del neo segretario del Pd di Empoli ed ex vicesindaco Fabio Barsottini e del giornalista e dipendente della Misericordia Marco Mainardi, che si trovavano nelle vicinanze e che si sono precipitati sul posto. I due sono riusciti quasi a bloccarlo ma, in un primo momento, il rapinatore è riuscito a fuggire. Poco dopo l'uomo, cittadino nordafricano sulla trentina con problemi di tossicodipendenza e sul quale penderebbe anche un decreto di espulsione, è stato individuato e definitivamente bloccato dalla Polfer in zona stazione.