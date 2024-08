Scritte con vernice spray in piazza 8 Marzo a Montelupo: la denuncia di Monteluponelcuore

"Non passa ormai giorno che non ci vengano segnalati dai cittadini i ripetuti casi di vandalismo e di danno verso la cosa pubblica", inizia così la segnalazione della lista Monteluponelcuore per denunciare alcune scritte fatte sul lastricato e sulla pista ciclabile con bombolette di vernice spray in piazza 8 Marzo a Montelupo.

"Questa volta è piazza 8 Marzo, adiacente al centro storico, che è stata vandalizzata da improbabili writers che hanno espresso la loro “arte” sia sul lastricato dove sono le panchine e i giochi per i più piccoli, sia sul tratto di pista ciclabile che attraversa la piazza stessa. Ennesimo caso che ci porta sempre più a credere che il cosiddetto Daspo urbano, applicato appunto in luoghi sensibili come la suddetta piazza, la zona della stazione ferroviaria e alcuni parchi urbani, sia una buona soluzione di prevenzione a questo continuo abusare della cosa pubblica. Ci risulta inoltre che piazza 8 marzo sia oggetto di video sorveglianza. Sarebbe utile capire se può essere utilizzata in questo caso e se la tecnologia attuale di quelle telecamere permette un minimo di individuazione dei soggetti che hanno compiuto l’ennesimo atto vandalico. Restiamo comunque in attesa dell’incontro con le forze dell’ordine, incontro che abbiamo richiesto al sindaco Londi ormai un mese fa".