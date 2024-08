Si è costituito il gruppo del Pci nel Consiglio nell'Unione Empolese Valdelsa

Il Partito Comunista Italiano ha costituito un proprio gruppo nel nuovo Consiglio dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, composto e presieduto dalla consigliera Susanna Rovai, che è anche capogruppo PCI nel Consiglio Comunale di Cerreto Guidi.

Nelle due consiliature precedenti i nostri rappresentanti, prima Vladimiro Spinelli e poi, dal 2019, Susanna Rovai, hanno fatto parte del Gruppo consiliare circondariale "Unione a Sinistra", composto anche da altre forze politiche. Si è trattato di un'esperienza con motivazioni più tecniche che politiche e che non ha mai impedito la nostra libertà d'azione e visibilità come partito, cosa alla quale teniamo più di tutte. Ma la riteniamo anche esaurita e non riproponibile nella nuova consiliatura dell'Unione.

Il primo dei nostri impegni sarà quello di esigere dall'Unione dei Comuni la messa in pratica dell'OdG proposto dal PCI e approvato all'unanimità dal Consiglio precedente, che chiede l'istituzione di un osservatorio permanente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con competenza territoriale sugli 11 comuni.

Tra sabato 27 e lunedì 29 luglio sono stati quattordici i morti sul lavoro. 620 dall'inizio dell'anno (853 se si considerano i morti in itinere). È il bilancio parziale di una guerra condotta da coloro che si arricchiscono sulla vita di chi deve lavorare per vivere, sotto la minaccia della disoccupazione, e che miete sempre più vittime. Grande commozione mediatica quando un cantiere crolla o una diga esplode e dopo pochi giorni di nuovo silenzio, seguito quando va bene e dopo molto tempo da condanne irrisorie e quasi mai scontate dai responsabili.

Lavoro e diritti, attività produttive, commerciali (con particolare riguardo per quelle a gestione familiare e collocate nei centri storici), difesa della democrazia e della legalità costituzionale, lotta contro la guerra, difesa del territorio e dell'ambiente contro l'inquinamento industriale e la speculazione, scuola, politiche giovanili, cultura, sport. Sono le principali tematiche delle lotte che porteremo avanti nella società e nelle istituzioni. Il PCI è alternativo al PD, al M5S e a quella parte della "sinistra" che ha fatto propri l'ideologia del mercato e dell'impresa privata. Noi lottiamo per una democrazia vera, che coniughi la libertà con la partecipazione e il superamento di ogni forma di sfruttamento, cioè il socialismo.

Fonte: Partito Comunista Italiano - Sezione Empolese Valdelsa