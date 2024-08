Torna a Vinci "Calici di Stelle": vino, musica live, street food e Museo Leonardiano in notturna

Sabato 10 agosto 2024 Vinci ripropone Calici di Stelle, la manifestazione promossa a livello nazionale dal Movimento Turismo del Vino e organizzata nella città leonardiana dalla Pro Loco di Vinci con il patrocinio del Comune.

L'edizione di quest'anno vede la partecipazione di undici produttori locali di vino, che saranno dislocati per tutto il borgo vinciano: la Tenuta Santini, Lupi Barano, Luggiano, Fralupaia, Santa Barbara, Dianella 1, Casetta I, Castello di Coiano - Podere lo Scocuzzo (unica azienda agricola di Castelfiorentino), Podere Volpaio, Il Piastrino e Le Strade dell'olio e del vino del Montalbano.

Calici di Stelle Vinci 2023

LE ATTIVITÀ COLLATERALI DELLA SERATA

Oltre alle postazioni dedicate alle degustazioni ci saranno cinque punti ristoro di street food, con la partecipazione di Gola Bistrot (Empoli), de Il Fornino di Vinci, Fabrizio Mazzantini, La Dispensa e lo spazio della Pro Loco di Vinci, con i propri prodotti.

La Pro Loco di Vinci metterà a disposizione anche la propria vetrina di prodotti locali nel negozio I Tesori di Vinci, davanti all'ingresso del Museo Leonardiano, in via della Torre; lo stesso museo sarà aperto gratuitamente e dai suoi locali si potrà accedere alla torre del castello dei Conti Guidi per guardare le stelle grazie ai volontari e ai telescopi del Gruppo Astrofili di Montelupo.

Due le sessioni di musica live durante la serata: la bossa nova dei Rio de Lua in Piazza dei Conti Guidi e lo swing di Lazy Lucy and The Whities in Piazza Masi.

In giro per il Capoluogo Valentina Naldini leggerà le carte degli astanti con i suoi Tarocchi Disturbanti, mentre sulla terrazza della Biblioteca Leonardiana Schilha Cintelli coinvolgerà tutti con "Vite Vitae", un grande telo dove chiunque potrà dipingere con il vino, per la creazione finale di un grande arazzo che verrà infine srotolato per strada.

COSTI E ORARIO

Calici di Stelle 2024 a Vinci comincia alle 19 di sabato 10 agosto e dura fino alla mezzanotte.

Agli ingressi dedicati, sarà possibile acquistare il carnet con otto degustazioni al costo di 15 euro con il calice in omaggio insieme alla mappa su cui trovare tutti gli stand enogastronomici dislocati lungo il tracciato cittadino tra Via La Pira, Piazza Guido Masi e Piazza dei Conti Guidi.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Vinci e di Enit - Agenzia nazionale del turismo.

Fonte: Pro Loco Vinci