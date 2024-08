Un 23enne minaccia i genitori con coltelli e aggredisce la polizia

Un 23enne a Prato ha minacciato i genitori con coltelli e aggredito la polizia, che è intervenuta a seguito della loro chiamata. All'arrivo degli agenti, il giovane ha lanciato oggetti dalla sua camera e poi li ha minacciati con coltelli. Gli agenti sono riusciti a neutralizzarlo utilizzando lo spray al peperoncino e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il ragazzo, noto alle forze dell'ordine, è stato portato in carcere in attesa di convalida. Le tensioni familiari erano dovute a richieste di denaro legate a problemi di tossicodipendenza.