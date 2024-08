Carabinieri Volterra e ispettorato del lavoro di Pisa, operazione congiunta: emerge una segnalazione

Continuano, in tutta la provincia, i controlli in materia di salute e sicurezza, volti più in generale a tutelare e promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro e a contrastare - laddove eventualmente riscontrato - il fenomeno dell’impiego irregolare di manodopera, svolti congiuntamente dalla locale Arma territoriale e dai reparti di specialità.

Nell’ultima circostanza in ordine di tempo, i militari della Compagnia Carabinieri di Volterra hanno svolto un’approfondita verifica, congiuntamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Pisa, in un cantiere edile nel territorio di un comune del circondario, al termine della quale hanno segnalato in stato di libertà una titolare di cariche di un’azienda di settore.

All’esito del controllo, è stato infatti contestato che le aperture presenti, destinate a porte e finestre, non erano fornite di parapetto e le tavole posizionate a terra, come calpestio, non erano fissate al suolo, costituendo potenzialmente fattore di rischio per l’incolumità dei lavoratori.

Stante l’esistenza della presunzione d’innocenza, l’eventuale responsabilità della persona segnalata dovrà essere vagliata, nel prosieguo del procedimento, dalle Autorità competenti.

Fonte: Comando Provinciale di Pisa