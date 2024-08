Divampa incendio lungo la strada a Dogana: due vigili giurati danno l'allarme

Incendio questo pomeriggio lungo la via Sanminiatese a Dogana di Castelfiorentino, non distante dalla chiesa della frazione. Ad accorgersi delle fiamme, intorno alle ore 16, due agenti del corpo dei vigili giurati di Empoli fuori dal servizio. Sono stati loro a dare immediatamente l'allarme: il piccolo principio di incendio si è velocemente esteso, raggiungendo anche l'altro ciglio della strada. A fuoco alcuni alberi e parte della vegetazione.

Grazie alla pronta segnalazione degli agenti e al rapido intervento dei vigili del fuoco l'incendio è stato però contenuto. I due agenti, dopo aver suonato i campanelli delle abitazioni vicine per far spostare le auto e mettere tutti in sicurezza, avrebbero anche tentato di contenere nell'immediato le fiamme, in attesa dei vigili del fuoco, con un tubo di acqua di una abitazione. Sul posto sono intervenute due autobotti e la protezione civile di Castelfiorentino.