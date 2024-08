Incendio distrugge bar-ristoro vicino a un centro sportivo a Castiglione della Pescaia

La notte scorsa un incendio ha distrutto un bar-ristoro vicino a un centro sportivo a Castiglione della Pescaia, in località Casa Mora. Le fiamme, probabilmente causate da un cortocircuito a una macchina del caffè, hanno completamente avvolto la struttura, danneggiando frigoriferi, forno e tutta la cucina. I pompieri sono riusciti a evitare che l'incendio si propagasse agli spogliatoi e agli alberi vicini. Non ci sono stati feriti, ma i danni materiali sono ingenti. I carabinieri stanno conducendo accertamenti. La presidente della società Pro Soccer, che gestiva il bar, ha espresso dispiacere per l'accaduto ma ha sottolineato l'impegno a ricostruire e ripartire, ringraziando per il sostegno ricevuto.