Liberazione Santa Croce, il programma dell'80esimo anniversario

Domenica 1 settembre Santa Croce sull'Arno celebra l'80° anniversario della Liberazione. Di seguito il programma diffuso dall'amministrazione comunale:

- ore 10.00: Ritrovo in Piazza Martiri della Libertà (giardini sull'Arno) e deposizione di corone al Monumento ai Caduti e al Cippo ai Caduti della Resistenza

- ore 10.30: Deposizione di un mazzo di fiori alla targa commemorativa dedicata al soldato americano Frederick F. Olson in Largo Genovesi

- ore 10.45: Deposizione di un mazzo di fiori alla Cappella votiva del Cimitero di via del Castellare

- ore 11.00: Deposizione di una corona al Monumento ai Caduti nel Parco della Rimembranza e deposizione di un mazzo di fiori alle lapide in Piazza Panattoni.

Interverranno

Roberto Giannoni - Sindaco di Santa Croce sull'Arno

Valerio Vallini - Istituto Storico Lucchese

Osvaldo Ciaponi - Presidente ANPI Santa Croce sull'Arno