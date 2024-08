Passerella pedonale sull'Agliena, da giovedì 8 agosto 2024 sarà aperta al pubblico

A partire da giovedì 8 agosto 2024, la nuova passerella pedonale sul torrente Agliena, fra via Trento e via Ciari, sarà fruibile dalla cittadinanza. Il cantiere è infatti in fase conclusiva, restano da completare alcune rifiniture la cui assenza tuttavia non interferisce con l'utilizzo in sicurezza dell'infrastruttura da parte degli utenti. Il progetto ha riguardato l'adeguamento statico e sismico della struttura di collegamento tra via Trento e via Ciari, per un quadro economico totale di 586.033,28 euro.