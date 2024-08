Abbattimento muro Parco Mariambini, Campinoti (FI-Empoli del Fare): "Soldi spesi male. Serve altro per la sicurezza"

Era un suo punto di programma elettorale (Alessio Mantellasi PD), ed in effetti sta mantenendo la parola data, ovvero l’abbattimento di un bel muro solido in pietra che costeggia tutta via Bisarnella per tutta la lunghezza del parco Mariambini, ormai ridotto da tanti anni ad un covo di malviventi che rendono impossibile l’accesso alle famiglie.

Infatti ricordo che tanti anni fa quando ero il presidente confindustria Empolese Valdelsa, avevamo la nostra sede nel palazzo della banca con accesso nel parco, ma fui costretto a trasferire la sede a Villanova perché entrare e uscire dalla nostra sede era diventato pericoloso, specie per le funzionarie che spesso ci facevano anche molto tardi e da sole.

Ebbene, pur auspicandomi per il bene di empoli che l’abbattimento del muro porti il risultato sperato, purtroppo non credo che avverrà, anzi ritengo come già detto in campagna elettorale, che questi 140.000 euro come dichiarato, sia una spesa assurda soldi importanti che specie in momenti di ristrettezze potevano essere spesi diversamente con risultati sicuramente migliori: come illuminare meglio il parco con lampioni fotovoltaici, ormai molto efficienti al pari di quelli tradizionali e poco costosi ma soprattutto potevano essere investiti per qualche vigilantes per un periodo di cura shock nel periodi di massima fruibilità del parco, quindi fino a ottobre novembre, tanto da dissuadere il malaffare.

Temo anche che l’abbattimento del muro che divideva il traffico anche intenso dal parco, specie in certi giorni, oltre ad aumentare di molto il rischio che un eventuale tamponamento, senza muro di contenimento, potrebbe far finire auto nel parco, dove speriamo di rivedere bambini, e sempre la mancanza del muro che li conteneva rischia anche di veder tracimare nelle vie attigue i malviventi in caso di risse o anche retate della polizia complicando il loro lavoro e creando disagi alla popolazione del quartiere. Insomma per adesso soldi dei cittadini veramente spesi male. Vedremo che succede.

Gruppo Consiliare

Forza Italia “Empoli del Fare”

Simone Campinoti Capogruppo