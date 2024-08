Botta e risposta a Pontedera tra FdI e Confcommercio: "Attacco insensato e paradossale"

"Attacco insensato e paradossale, questo modo indegno di fare politica è la migliore garanzia per un governo Franconi a vita". È il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli a replicare al gruppo consiliare di Fratelli d'Italia di Pontedera, dopo un post di questi ultimi contro Lorenzo Nuti, che in Confcommercio ricopre la carica di vicepresidente Pontedera: "Questo infimo tentativo di fare bieca propaganda alle spalle e contro un imprenditore straordinario e una persona perbene apprezzata da tutti rivela chiaramente il bassissimo livello degli autori ed è il peggior biglietto da visita che un gruppo politico possa mostrare alla città. Complimenti vivissimi a Fratelli D'Italia, con questo andazzo il sindaco Franconi e il suo partito governeranno a Pontedera per altri cinquanta anni".

Il post a cui si riferisce Confcommercio è stato pubblicato da Fratelli d'Italia Pontedera sulla propria pagina facebook, in merito alle aperture serali dei negozi in estate. "Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto la necessità di una strategia condivisa con i commercianti per la pianificazione delle feste cittadine. Ora, però, assistiamo a questo assurdo siparietto tra Nuti e Puccinelli, entrambi candidati di Franconi. Puccinelli - scrivono da FdI Pontedera - nominato assessore al commercio, e Nuti, rimasto a mani vuote ma finalmente tornato alla realtà, visto che fino a poco tempo fa ha sostenuto chi per anni si è strenuamente opposto alle richieste che ora avanza. Infatti ha dichiarato: "Le aperture serali di Pontedera rischiano di non avere un futuro per mancanza di adesioni se non ci mettiamo intorno ad un tavolo e calendarizziamo adeguatamente eventi e iniziative". Bene! Meglio tardi che mai, visto che questa è da anni la richiesta di Fratelli d'Italia. Puccinelli ha risposto che "il Comune ha fatto la sua parte". Ma cosa ha fatto davvero, oltre a spendere i soldi dei contribuenti senza alcuna strategia? La risposta è semplice: nulla. Rinnoviamo la nostra proposta di avviare un tavolo serio - conclude il gruppo consiliare - fra amministrazione, commercianti e soggetti interessati, per una pianificazione a lungo termine degli eventi cittadini".

E ancora, riferendosi alle parole del gruppo consiliare di Fratelli D'Italia, il direttore di Confcommercio parla di "grave analfabetismo istituzionale e ottuso fanatismo politico rivolti contro un rappresentante di categoria, stimato dirigente della nostra associazione, un attacco totalmente gratuito portato avanti da soggetti che evidentemente non conoscono neppure l'ABC della libertà di pensiero, di espressione e di partecipazione, perché di fronte alle questioni concrete e ai problemi da risolvere, invece di proporre soluzioni, non trovano di meglio che puntare il dito contro una persona, peraltro quella sbagliata!".

"Anche se è difficile comprendere il motivo di tanto livore e per certi aspetti è anche paradossale è meglio stendere un velo pietoso su questa vicenda – conclude Pieragnoli – Resta il fatto che non solo non ci faremo intimidire da questi leoni (si fa per dire!) da tastiera, ma assicuriamo che Confcommercio Provincia di Pisa e tutti i suoi dirigenti eserciteranno sempre liberamente il proprio diritto di critica, su temi concreti e scelte che coinvolgono commercianti e imprenditori, indipendentemente dal colore politico degli interlocutori istituzionali".

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa