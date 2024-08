Palestina: a Careggi e Torregalli si conferma un clima pesante

A Careggi un atto vandalico ha recentemente e nuovamente colpito una sede sindacale, prendendo come obiettivo i colori della bandiera palestinese. È la seconda volta che accade, hanno spiegato da parte di Usi-Cub.

L'Associazione Italia-Israele oggi scrive parole di apprezzamento per la decisione della direzione sanitaria di Torregalli di rimuovere alcuni volantini, a seguito di una denuncia fatta da questa stessa realtà, in coordinamento con il Console onorario di Israele.

Sanitari per Gaza ha ricordato con una propria nota stampa le ragioni delle mobilitazioni in corso sul territorio fiorentino, per denunciare quanto avviene dall'altra parte del Mediterraneo.

In queste ore si è aggiunta alle tante denunce quella di B’Tselem, che ha diffuso un documento di 118 pagine intitolato Welcome to hell, per raccontare le condizioni del sistema di prigionia israeliano.

Esposti, denunce e dichiarazioni roboanti arrivano in modo sempre più sistematico nei confronti di chi prova a parlare di pace, diritto e giustizia internazionale.

Esprimiamo gratitudine e solidarietà verso le tante realtà che da anni coltivano un impegno diffuso in solidarietà al popolo palestinese, distanti da qualsiasi forma di odio e intolleranza, a differenza di chi prova ad agire attraverso prove di forza, minacce e censura.

Fonte: Ufficio Stampa