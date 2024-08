Sicurezza, FdI Certaldo: "Mozione per costituire una Commissione consiliare speciale"

"Gli ultimi episodi di violenza accaduti in un locale del centro di Certaldo e al campo sportivo della frazione di Fiano hanno di nuovo acceso rabbia e preoccupazione tra gli abitanti del paese. Simili vicende rappresentano l'evidente segnale del deterioramento e del degrado in cui ormai da tempo versano alcune zone della nostra cittadina" affermano da Fratelli d'Italia Certaldo.

"Da alcuni anni stiamo assistendo ad un esponenziale aumento di casi di piccola e grande criminalità e, nello stesso tempo, ad una considerevole riduzione degli agenti di polizia a disposizione del Comune. Questo paradosso ha creato nel tempo una forte sensazione di insicurezza tra i nostri concittadini, tanto che alcuni esercenti sono stati costretti ad anticipare l’orario di chiusura della propria attività per evitare il ripetersi di incresciosi episodi di danneggiamenti che seminano allarme fra la popolazione, o di azioni violente o aggressive tese a infastidire e inveire contro i passanti o i clienti".

"FdI sta denunciando da tempo il degrado sociale apportato da certe situazioni e farà tutto il possibile per tutelare la libertà di esercizio delle persone che svolgono onestamente il proprio lavoro. Per questo il coordinamento del partito cittadino ha deciso di presentare una mozione in Consiglio Comunale affinché venga immediatamente costituita una apposita Commissione Consiliare speciale per la sicurezza e il decoro urbano. In questo modo - concludono Lucia Masini e Riccardo Borghini - avremo la possibilità di esaminare in modo più approfondito ed efficace le molte criticità presenti sul territorio e di valutare le attività necessarie per il contrasto alla criminalità e al degrado urbano che purtroppo stanno aumentando in maniera davvero preoccupante".

Fonte: Fratelli d’Italia Certaldo