Torna Calici di Stelle a Montespertoli: tra vino e musica

La Pro Loco di Montespertoli, in collaborazione con Città del Vino, La Racchetta sezione Montespertoli, e Movimento Turismo del Vino, organizza una serata magica per la notte di San Lorenzo. L'evento, "Calici di Stelle", dedicato agli amanti del buon cibo e del buon vino, si terrà il 10 agosto 2024 in Piazza del Popolo.

La serata promette di essere un’esperienza culinaria che celebra i sapori autentici della nostra terra. Gli ospiti potranno deliziarsi con piatti tipici toscani tra cui: antipasto con timballo di melanzane e sformato di verdure, pappa al pomodoro e bruschetta. Due primi piatti con tortelli al sugo finto e panzanella. Secondo con grigliata mista, verdure e patatine e per concludere cantuccini e vinsato. Accopagnato il tutto con buon vino di Montespertoli e da musica dal vivo per rendere l'atmosfera ancora più speciale e coinvolgente.

Per partecipare a questa serata indimenticabile, è necessaria la prenotazione obbligatoria. Si prega di contattare il numero 339-2524329 per riservare il proprio posto.

Calici di Stelle Montespertoli è un bell’evento per chi sceglie di rimanere in paese e desidera godere delle iniziative locali.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa