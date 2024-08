Furto 'da Cioffi', portato via il fondo cassa. Campinoti (Fi-Empoli del fare): "Rischio sicurezza nella frazione"

Furto alla trattoria da Cioffi, nella zona di Casenuove a Empoli. Il colpo risale alla notte tra mercoledì e giovedì quando un soggetto, ripreso dalle telecamere, ha fatto irruzione nel ristorante portando via il fondo cassa e provocando danni agli infissi. Sporta denuncia, sul caso indagano i carabinieri. Luogo caro e conosciuto da molti empolesi, la notizia del furto è stata commentata dal gruppo consiliare Forza Italia "Empoli del Fare". "La famiglia Cioffi che con grande dedizione sudore e sacrificio porta avanti da anni un'attività storica, non merita tutto questo, come non lo merita nessuno, nemmeno i proprietari delle macchine che il balordo nel suo girovagare folle ha provato ad aprire danneggiandole" dice in una nota il capogruppo Simone Campinoti. "Sono testimone che Remo Cioffi ha denunciato tante volte nei mesi, direi ormai anni, uno stato di degrado non più accettabile".

Secondo Campinoti "la situazione dell'area sarebbe peggiorata" da quando è stato attivato il centro di Casenuove per l'emergenza freddo. Il centro, attualmente chiuso per la stagione estiva, serve a garantire assistenza e riparo alle persone che non hanno un tetto sotto cui dormire nei mesi freddi ed ha trovato posto nella ex scuola della frazione.

Per Campinoti nella struttura vi sarebbero "giovani e meno giovani, extracomunitari e non abbandonati a se stessi" che "girano per Pozzale e Casenuove ubriachi o in cerca di qualcosa da rubare anche adesso che il centro è chiuso, ma che evidentemente hanno trovato rifugio altrove nelle vicinanze. Anche qui ennesima riconferma dell’abbandono delle frazioni, per una politica Empoli centrica che speriamo tutti di veder cambiare presto".

"Non siamo d’accordo - conclude - su questa modalità di affrontare la prima emergenza del territorio, adesso servono azioni concrete e non solo muri abbattuti rimandando il problema".