Incendio in appartamento a Firenze, lungo intervento notturno dei vigili del fuoco

Incendio dopo l'1 di questa notte in un appartamento a Firenze. Sul posto, in via Ghibellina angolo Borgo Allegri, sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre e mezzi di supporto come autoscala, autobotte e carro aria. Presente anche il funzionario per coordinare le operazioni di soccorso. L'intervento è andato avanti per tutta la notte: le fiamme dall'appartamento si sono velocemente propagate, tramite una corte interna non accessibile, ad altri 3 appartamenti situati a vari livelli.

Questa mattina in corso le operazioni di minuto spegnimento e bonifica dei locali interessati dall'evento, mentre resta interdetta la circolazione in via Ghibellina da via Verdi. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto anche la polizia municipale per la viabilità e il personale della protezione civile del comune di Firenze per la sistemazione di due famiglie per le quali l'appartamento resta non fruibile.