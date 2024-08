Moda, Sabatino (Pd): "Nostra priorità salvaguardia posti di lavoro e attività del distretto Cuoio"

Da mesi abbiamo posto l’attenzione sulla crisi che sta vivendo il settore della moda e della concia in Toscana. Siamo stati al fianco degli amministratori locali, dei sindacati e delle imprese per cercare di dare risposte ad un settore oramai in affanno e in difficoltà da più di un anno. La Regione ha già attivato il tavolo di crisi e di distretto come avevamo chiesto negli scorsi mesi, mentre soltanto ieri, 6 agosto, si è riunito il tavolo nazionale al Ministero convocato del Ministro Aldolfo Urso.

Purtroppo, al netto dei proclami del centrodestra pisano e toscano, l'incontro è stato un flop. Nonostante la crisi del comparto moda, definita dall'Irpet come strutturale e non congiunturale, a Roma, il governo Meloni sembra non avere contezza della gravità della crisi stessa e delle difficoltà che lavoratori, famiglie e imprese stanno vivendo da più di un anno.

Serve un impegno concreto che permetta nell’immediato di salvare le attività a rischio e nuove misure che diano possibilità di sviluppo a lungo termine. Questo può e deve essere fatto coinvolgendo non solo le imprese ma anche associazioni di categoria, le istituzioni e gli attori interessati a partire dal lavoro svolto con il tavolo regionale.

La nostra priorità è la salvaguardia dei posti di lavoro e delle attività produttive del Distretto del Cuoio. Su questo continueremo a batterci come Partito Democratico della Provincia di Pisa, non solo per questo territorio, ma per l'intera Regione.

Fonte: Pd Pisa