Museo della Collegiata, dopo la mostra su Masolino arrivano un ascensore e un nuovo ingresso

La Cultura a servizio di tutta la comunità e i Musei cittadini sempre più inclusivi. Il percorso è iniziato circa due anni fa, con la partecipazione al bando PNRR che sosteneva gli interventi utili a rendere accessibili tutti i luoghi della cultura. Il Museo del Vetro di Empoli e quello della Collegiata di Sant’Andrea sono stati oggetto di interventi che hanno permesso di abbattere barriere architettoniche e sensoriali e di progetti che li hanno resi più inclusivi, valorizzandone le strutture e l’offerta.

Nell’ultimo anno le nuove strumentazioni, le proposte didattiche e i sussidi acquistati sono stati utilizzati da tutti i visitatori e si sono rivelati estremamente efficaci. Al Museo della Collegiata i lavori sono stati suddivisi in due momenti: il primo, realizzato nel dicembre del 2023, ha installato, al primo piano del Museo, una nuova pavimentazione flottante che ha consentito di superare i dislivelli presenti tra le sale.

L’attuale manovra di bilancio consentirà di portare a termine la seconda fase progettuale, la più complessa dal punto di vista architettonico. Questa doterà il Museo della Collegiata di un ascensore, di un nuovo ampio ingresso e di un bookshop.

Nella conferenza stampa di presentazione della ‘Manovra di bilancio – Empoli 100 giorni’, il sindaco Alessio Mantellassi ha descritto che cosa si vuole fare con questo cofinanziamento che porterà alla progettazione e successivamente alla apertura del cantiere.

"Il Museo della Collegiata è un luogo di pregio per la nostra città che racchiude davvero opere importanti assolutamente da visitare – ha commentato il sindaco - Abbiamo disposto lo stanziamento di duecentomila euro per creare un nuovo ingresso, rifarlo completamente e realizzare anche un ascensore in modo tale che il Museo sia sempre più accessibile a tutte e a tutti. Lo vogliamo fare perché questo Museo così bello merita un ingresso nuovo ma soprattutto poter essere visitato e conosciuto, senza alcuna barriera perché la cultura deve essere di tutti".

Alle sue parole si uniscono quelle dell’assessore alla Cultura, Matteo Bensi che ha concluso: «È il secondo passo verso un importante ampliamento degli spazi espositivi del Museo più caro agli empolesi. Al completamento di questa fase, non solo tutti i locali saranno finalmente accessibili, ma la superficie utilizzata aumenterà da 390 a 560 mq. Su questa collezione e su questi spazi dobbiamo necessariamente pensare in grande e con una prospettiva di politica culturale e del turismo».

Focus interventi finanziati

Con risorse PNRR (Missione 1 C3-3, Investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura"): questo specifico intervento ha richiesto un investimento da 59.800 euro. In totale per il Museo della Collegiata, tra i più importanti musei minori della Toscana, il Comune di Empoli è risultato destinatario di un finanziamento da 200mila euro, ai quali si aggiunge il contributo comunale da circa 287mila euro, per un importo complessivo di circa 487mila euro di investimenti: sono stati eseguiti complessivamente interventi per migliorarne fra l'altro l'accessibilità dall'esterno, la raggiungibilità e l'accesso ai percorsi e ai servizi, per lo sviluppo degli stessi percorsi museali o ancora per la formazione specifica del personale e la valorizzazione della struttura e della sua offerta.

Fonte: Ufficio Stampa