Referendum contro autonomia differenziata, i punti di raccolta firme a Firenze

Il comitato referendario "Contro l'autonomia differenziata. Una firma per l'Italia unita, libera, giusta" di Firenze comunica che sta proseguendo anche a Firenze l’impegno per la raccolta delle firme per il referendum sull’Autonomia differenziata.

"In poco più di due settimane - si legge nella nota del comitato - la raccolta firme on-line ha superato quota 450mila firme certificate. Ma la campagna non ha il solo, indispensabile, obiettivo di raggiungere le 500mila firme per poter chiedere il referendum abrogativo della cosiddetta “Autonomia differenziata”, voluta dal Governo Meloni. L'obiettivo è quello di avviare una mobilitazione che continui fino al voto referendario. Per dare voce ai milioni di persone che stanno prendendo posizione contro una legge che spacca il Paese e attacca il welfare universalistico, la scuola pubblica e il servizio sanitario nazionale, il contratto collettivo, la salute e la sicurezza sul lavoro, le politiche ambientali e quelle industriali".

I numeri fiorentini

E' stata predisposta una grande raccolta firme. Dall'avvio, il 20 luglio scorso, nella sola città di Firenze sono stati organizzati, dalle tante forze che animano il Comitato referendario, oltre 60 banchini. Oltre 130 in tutta l'area metropolitana, con una proiezione di 15mila firme già raccolte nell'intera provincia.

Nonostante il periodo estivo, in settimana sono previsti altri 20 banchini, e il lavoro continuerà, dopo la pausa ferragostana, per tutto il mese di agosto e di settembre.

I punti di raccolta firme nella città di Firenze: QUI

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa