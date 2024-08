Furti in casa, nel 2022 nella provincia di Pisa il maggior numero di denunce

Secondo i dati del Censis e delle Forze di polizia, nel 2022 la provincia di Pisa ha registrato il maggior numero di denunce per furti in abitazione, con 420 casi ogni 100.000 abitanti, seguita da Pavia e Monza e Brianza. Le province con il minor numero di denunce sono quelle rurali e meno popolate del Mezzogiorno, come Crotone, Nuoro e Oristano. Nelle città metropolitane, i furti sono in media simili al resto del Paese, con Bologna, Firenze e Venezia che superano le 30 denunce per 100.000 abitanti. Dal 2019, i furti sono diminuiti in quasi tutte le metropoli, ad eccezione di Roma e Napoli, dove sono aumentati del 10%. La riduzione è stata particolarmente significativa in Sicilia e Sardegna, con un calo superiore al 40%. La diminuzione delle denunce era già iniziata nel 2015, dopo il picco del 2014, e continua fino al 2023 con un calo complessivo del 43% in nove anni.