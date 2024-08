Lavori finiti, a Lucca riapre via di Sant'Alessio

Con 20 giorni di anticipo rispetto ai programmi è stata riaperta a Lucca via di Sant'Alessio. A conclusione della fase più delicata dei lavori Geal per le nuove fognature, la strada attualmente è percorribile in entrambi i sensi di marcia, nei prossimi giorni saranno istituti sensi unici alternati regolati da semaforo.

"Abbiamo organizzato tre incontri con Geal e i cittadini per spiegare il cantiere, ascoltare le richieste e ridurre i disagi - afferma l'assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani -. Esprimo soddisfazione e gratitudine alla ditta Del Debbio per la sensibilità dimostrata e per la celerità del cantiere".

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa