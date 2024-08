Palio, 'divieto di canto' al passaggio tra le Contrade rivali Chiocciola e Tartuca: ecco l'ordinanza

Il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio ha firmato oggi, sabato 10 agosto, un’ordinanza con oggetto le “disposizioni per le Contrade della Chiocciola e della Tartuca per il Palio del 16 agosto 2024”. Tramite il documento si dispone “che la Contrada della Chiocciola non canti durante l'attraversamento del territorio della Contrada della Tartuca (arco di Santa Lucia – incrocio via San Pietro con vicolo di Castelvecchio); che la Contrada della Tartuca non canti durante l'attraversamento del proprio territorio da parte della Contrada della Chiocciola; che le due Contrade mantengano un comportamento non provocatorio”. Nelle premesse dell’ordinanza si ricorda che “in assenza di intesa tra Contrade rivali, l'autorità alla quale è attribuito il potere di fornire precise disposizioni, atte a normare le condotte delle predette Contrade, è il Sindaco; le Contrade interessate debbano ottemperare alle direttive impartite dal Sindaco; gli accordi e/o le ordinanze tra Contrade rivali, come da prassi consolidata, costituiscono documentazione da allegare alla relazione dei Deputati della Festa di cui all’articolo 92 del Regolamento per il Palio”.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa