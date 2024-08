Dicei giorni in albergo, poi non pagano il conto: denunciate quattro persone

Quattro uomini originari del Napoletano sono stati denunciati per insolvenza fraudolenta dopo aver soggiornato per dieci giorni in un albergo di Castiglioncello senza pagare il conto di circa 1500 euro. I tre ospiti, fingendosi dipendenti di una ditta edile, avevano chiesto di fatturare il soggiorno alla loro azienda. Tuttavia, il titolare della ditta, dopo un'iniziale conferma, si è dichiarato estraneo ai fatti. L'albergatore ha quindi denunciato l'accaduto ai carabinieri, che hanno identificato e denunciato i responsabili.