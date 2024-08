Elezioni organi consiglio annullate a Fucecchio, FI: "Non si può scaricare la colpa. Amministrazione non all'altezza"

Interpretazione della norma? Mi chiedo: solo a Fucecchio si è votato per il presidente del consiglio comunale oppure in tutti gli altri 7.904 comuni andati al voto? E gli altri 7.903 hanno avuto dubbi ? Io credo che sarebbe stato opportuna una maggiore cautela sia nel leggere il regolamenti che nell'applicarlo, e magari dedicare un po di tempo all'approfondimento se vi erano dubbi; visto che le opposizioni avevano sollevato il problema.

Non si può scaricare la colpa sul segretario, rimandando competenze tecniche agli uffici; chi amministra dovrebbe anche assumersi la responsabilità delle decisioni prese e non “voler restare fuori dalle questini tecniche” come si è letto sui quotidiani. Rimane il fatto che il comune di Fucecchio, e chi amministra, hanno dimostrato già alla prima seduta di non essere all'altezza del ruolo affidatogli.

Mi domando inoltre le spese della seduta del consiglio comunale necessaria a sanare gli eventuali errori commessi saranno a carico dei cittadini ? E ancora tutti gli atti successivi alla votazione “illegittima” del presidente, sono validi ? Tra questi salvaguardia degli equilibri di bilancio, votazioni delle commissioni e dei rappresentanti all'unione dei comuni ? Se così fosse vanno indette nuove commissioni ?, nuovo consiglio e nuovo consiglio dell'unione con i relativi atti approvati? Il dubbio è legittimo, mi auguro di no, altrimenti chi ha l'onere di amministrare dovrebbe assumersi le proprie responsabilità.

FI - Fucecchio

Il Capogruppo Simone Testai