Esce di carcere l'ex brigatista fiorentino Boccaccini, fu coinvolto nell'omicidio Biagi

Simone Boccaccini, fiorentino, 64 anni, ex membro delle Brigate Rosse condannato per essere stato coinvolto nell'omicidio del giuslavorista Marco Biagi e in quello di Massimo D'Antona, è stato rilasciato dal carcere di Alessandria grazie a una riduzione di pena di 10 mesi e alla buona condotta. Il 64enne avrebbe preso parte nella fase preparatoria dell'omicidio Biagi, pedinando il giuslavorista che poi verrà ucciso dalle Br-Pcc la sera del 19 marzo 2002 a Bologna nei pressi della sua abitazione. Boccaccini era un idraulico dipendente del Comune di Firenze e sindacalista delle Rdb. Fu condannato nel 2005.

La sua pena, inizialmente ergastolo, era stata ridotta a 21 anni in Appello. Il figlio di Marco Biagi, Lorenzo, ha reagito con "totale indifferenza" alla notizia, affermando che continuerà a vivere con il ricordo del padre sempre nel cuore.