Palio 16 agosto, tutti gli orari

Il tufo steso in piazza del Campo a Siena, la presentazione del Drappellone nel Cortile del Podestà e la prima giornata di prove regolamentate hanno sancito l’inizio degli appuntamenti in vista del Palio del 16 agosto. Domani, lunedì 12 agosto, è in programma in piazza del Campo la seconda giornata di prove regolamentate per i cavalli ammessi dalla Commissione veterinaria, con inizio alle ore 6.

Martedì 13 agosto è il giorno della Tratta. Dopo l’iscrizione dei cavalli ammessi e la formazione delle batterie, alle ore 8.40 inizierà lo sgombero della pista, quindi alle ore 9 il mortaretto sancirà l’uscita dei primi cavalli dall’Entrone del Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico. Dopo le batterie si terrà la riunione dei Capitani per la scelta dei dieci cavalli, quindi si svolgerà l’assegnazione degli stessi alle dieci Contrade che parteciperanno al Palio.

Alle ore 19.15 è prevista l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà, preceduta, alle ore 18.45, dallo sgombero della pista e alle ore 18.15 dal preavviso del mortaretto di piazza del Campo, per la disputa della prima prova. Mercoledì 14 agosto e giovedì 15 agosto alle ore 8.40 si terrà lo sgombero della pista e alle ore 9 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà, con preavviso alle ore 8.20 per le prove mattutine; nel pomeriggio ore 18.45 sgombero della pista, con preavviso alle ore 18.15 e alle ore 19.15 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per le prove serali.

Sempre mercoledì 14 agosto è in programma, nell’ambito delle manifestazioni dei festeggiamenti senesi in onore dell’Assunta il tradizionale “Corteo dei ceri e dei censi”. Il tradizionale corteo è formato da un gruppo di rappresentanze ecclesiali e dai un gruppo di rappresentanze civiche. Il primo parte in corteo alle ore 16 dalla chiesa di San Giorgio verso la Cattedrale. Il secondo, composto dalle autorità e dalle Contrade, si riunisce alle ore 16 presso il Palazzo Pubblico.

Giovedì 15 agosto è anche il giorno della cerimonia di consegna del Premio Mangia e delle Medaglie di Civica Riconoscenza. Appuntamento al Teatro dei Rinnovati, con inizio alle ore 11.30: è il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, alla presenza del Concistoro del Monte del Mangia e delle massime autorità cittadine, a conferire a Luca Venturi l’importante riconoscimento, per aver “contribuito ad accrescere la fama di Siena nel mondo”. Le Medaglie di Civica Riconoscenza vanno invece, all’Associazione culturale “La Diana”, a Emilio Frati e a Paolo Goretti, “che si sono resi, con la propria opera, cittadini benemeriti”. La premiazione è preceduta, alle ore 10, dalla Messa Solenne in Duomo.

Il giorno del Palio, venerdì 16 agosto, alle ore 7.45 si tiene la Messa del Fantino (officiata da Sua Eminenza il Cardinale e Arcivescovo Augusto Paolo Lojudice presso la Cappella esterna di Palazzo Pubblico), mentre alle ore 9 è in programma l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà, con preavviso alle ore 8.20 e sgombero della pista alle ore 8.40, per la Provaccia.

Alle ore 14.50 e alle ore 15.20 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, quindi alle ore 16.10 l’inizio dello sgombero della pista per permettere alle ore 16.45 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Quindi alle ore 16.50 fa il suo ingresso in piazza del Campo il Corteo Storico. Alle ore 19 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio. L’ultimo accesso a piazza del Campo da via Duprè viene chiuso alle ore 17.45, fermo restando le disposizioni delle autorità cittadine.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa