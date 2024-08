Consigliere comunale di Pisa vittima della 'truffa dello specchietto'

Un consigliere comunale di Pisa è stato vittima della "truffa dello specchietto," un metodo noto in cui il truffatore finge un danno allo specchietto retrovisore della propria auto, causato da un altro veicolo, per estorcere denaro. Dopo aver consegnato una somma di denaro al truffatore, il consigliere ha denunciato l'accaduto ai carabinieri di Pisa Porta a Mare. Le indagini hanno portato all'identificazione del sospetto, che è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria per il reato di truffa. I Carabinieri invitano a prestare attenzione a queste truffe e a segnalare immediatamente qualsiasi sospetto alle Forze dell'Ordine. La responsabilità del sospetto sarà valutata nel corso del procedimento legale.