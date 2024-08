Discariche di rifiuti nei campi di San Miniato, Calcinaia e Cascina: 5 denunce

Discariche incontrollate di rifiuti tra Cascina, Calcinaia e San Miniato. Cinque persone sono state denunciate. La guardia di finanza è intervenuta nelle ultime ore in provincia di Pisa e ha sequestrato tre aree per 22.765 mq complessivi di terreno.

In questi spazi erano stati riversati quintali di rifiuti speciali, pneumatici, 343 veicoli fuori uso, parti meccaniche, motori e batterie esauste, elettrodomestici e scarti edilizi, in violazione della normativa ambientale ed in spregio alle cautele indispensabili per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. Le zone battute dai militari erano nascoste dalla fitta e incolta vegetazione.

I controlli hanno consentito di riscontrare "l’assenza delle prescritte autorizzazioni e la mancanza della necessaria impermeabilizzazione, da cui conseguentemente derivano alti rischi di infiltrazione di sostanze nocive nel terreno sottostante e nei vicini bacini d’acqua, comportando un grave pericolo per la salute pubblica", come si legge nella nota delle fiamme gialle.

Sono stati inoltre denunciati i cinque proprietari dei terreni e, in un caso, il titolare di un’attività commerciale avente ad oggetto riparazioni meccaniche di autoveicoli, per il reato di gestione di rifiuti non autorizzata come previsto e punti dal Testo Unico Ambientale.