Fuori pericolo il giovane caduto sugli scogli a Calafuria

Il giovane caduto sugli scogli è fuori pericolo. Queste sono le notizie che filtrano da Cisanello, dove il 21enne è ricoverato dopo la brutta caduta a Calafuria (Livorno) avvenuta tra il 7 e l'8 agosto.

Il ragazzo, nato a San Miniato ma residente a Montaione, conosciuto per la sua attività di calciatore, adesso lentamente potrà riprendere la sua vita dopo il brutto spavento dei giorni scorsi.

Ancora non è chiaro come sia avvenuta la caduta sotto alla discoteca “Precisamente a Calafuria”, sul Romito, ma dall'ospedale pisano arrivano indicazioni positive per il giovane: ha avuto un trauma cranico e una sospetta frattura alla gamba ma è fuori pericolo.