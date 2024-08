Nuova Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli, ecco come candidarsi

Da lunedì 12 agosto 2024, sarà possibile candidarsi per la costituzione della nuova Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli. Le dieci future componenti saranno scelte tra donne in possesso di competenza ed esperienza relativamente alla differenza di genere e pari opportunità nei vari campi del sapere (giuridico, economico, politico, sociologico, psicologico, storico, artistico, del lavoro sia sindacale che imprenditoriale ecc.) e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione.

Le domande dovranno pervenire entro l’11 settembre 2024 alle 12.

«La Commissione è un organo consultivo, di proposta, di progettazione e di controllo del Consiglio e della Giunta, l’obiettivo è quello di fornire un contributo sulla differenza di genere e per la valorizzazione della figura femminile. Per rafforzare lo sguardo femminile sulle politiche urbane. L’attività della Commissione attua in particolare questi obiettivi: valorizzare il punto di vista femminile, porre al centro della politica la soggettività femminile e dare poteri e responsabilità alle donne. Ovviamente si punta a ottenere uno scambio di buone pratiche fra donne rappresentanti le realtà politiche, culturali, associative e del mondo del lavoro – spiegano l’assessora alle Pari Opportunità, Valentina Torrini, e la Presidente del Consiglio Comunale, Simona Cioni – . Negli anni scorsi la commissione pari opportunità ha dato un grande contributo all'azione amministrativa, lavorando su temi importanti come quello della condivisione dei tempi di vita e di lavoro, del linguaggio ,ma anche con la creazione di eventi importanti come 'Donne Al Centro.Eventi di ogni genere' e il 'Premio Contessa Emilia' e siamo sicure che questa collaborazione si ripeterà anche nei prossimi anni».

BANDO – L’avviso di selezione pubblica e la modulistica sono reperibili al link: https://bit.ly/bando-commissione-ppoo-2024, mentre il Regolamento della Commissione Pari Opportunità è consultabile al link: https://shorturl.at/FRDRC

In alternativa, le domande debitamente compilate e sottoscritte, potranno essere inviate in busta chiusa con dicitura “contiene domanda di partecipazione Commissione Pari Opportunità Empoli”, corredate da curriculum vitae tramite posta, indirizzata alla Presidente del Consiglio Comunale di Empoli, via Giuseppe del Papa, 41, - 50053 EMPOLI (FI), oppure trasmesse tramite posta elettronica certificata comune.empoli@postacert.toscana.it entro il giorno 11 settembre 2024 o mediante consegna a mano entro le ore 12.00 dello stesso giorno all'Ufficio Protocollo del Comune di Empoli.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla Segreteria Generale del Comune: segr.generale@comune.empoli.fi.it, 0571/757172 – 0571/757173

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE – Come da Regolamento la Commissione è composta da una rappresentante di sesso femminile di ciascun gruppo consiliare designata dal gruppo stesso con apposita comunicazione; l’assessora o assessore alle Pari Opportunità; una rappresentante della Consulta degli stranieri ove presente; la rappresentante dell’organismo di parità istituito nell’ Ente. Sono invitate permanenti, senza diritto di voto, tutte le consigliere elette nel Consiglio comunale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa