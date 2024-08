Dramma a Prato: 19enne trovato senza vita in strada

Drammatica scoperta alla periferia di Prato. Un ragazzo di 19 anni è stato trovato in strada privo di vita. Il giovane è stato trovato nella zona di Grignano, in via delle Badie, nella serata di domenica 11 agosto verso le 23.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari inviati dal 118 ma per il 19enne non c'è stato niente da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri che stanno portando avanti le indagini, coordinate dalla Procura.

Sul caso per ora vige riserbo massimo, l'unica ipotesi trapelata è che la morte possa essere avvenuta dopo una caduta dall'alto. Si indaga.