Rick Hutton sul palco di Musica Suonata con le cover degli anni '60 - '90

Secondo concerto per il Festival della Musica Suonata di Montaione, la fortunata rassegna musicale ideata ed organizzata dal musicista e insegnante montaionese Stefano Montagnani con l’Amministrazione Comunale.

Dopo l'esibizione di apertura del Lisetta Luchini Trio la scorsa settimana, è il turno della Rick Hutton Band, sul palco di Piazza Branchi martedì 13 agosto.

Al centro della band c'è il carismatico frontman Rick Hutton, cantante e appassionato di musica rock, noto per la sua capacità di interpretare il lato vitale e liberatorio del genere. Rick è un performer coinvolgente e comunicativo, capace di irradiare un'energia contagiosa sul palco. La sua formazione di musicisti professionisti, rinnovata nel 2018, lo accompagna e lo asseconda in ogni performance, offrendo al pubblico un'esperienza musicale unica. Accanto a lui, Gorby Marraccini alla chitarra, al basso troviamo Fabrizio Del Tredici e Massimiliano Falaschi alle tastiere e batteria.

Oltre a essere un musicista di talento, Rick Hutton è anche giornalista musicale e presentatore. È stato protagonista degli anni straordinari di Videomusic, il primo canale televisivo 100% musicale in Italia e in Europa. La sua esperienza come spettatore privilegiato del mondo rock conferisce allo show una forma unica e affascinante.

La scaletta del concerto comprende cover iconiche che spaziano dagli anni '60 agli anni '90, con brani-inno universalmente noti e amati e alcune chicche meno conosciute ma altrettanto godibili. Rick intreccia narrazioni, aneddoti, ricordi personali e riflessioni sulla musica e sui suoi protagonisti, creando un dialogo continuo con i colleghi sul palco e con il pubblico. Questo spettacolo è una cronistoria della musica rock, ripercorsa con intensità, leggerezza e ironia.

Una serata che vi condurrà attraverso i decenni d'oro del rock, in una sequenza vivida, emozionante e avvincente come un film. La Rick Hutton Band non è la solita cover band, ma un'esperienza musicale e narrativa unica nel suo genere.

Il Festival prosegue martedì 20 agosto con il terzo spettacolo.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero con inizio alle 21:30. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso il teatro Ammirato di Montaione.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione allo 0571 699255 o via e-mail (turismo@comune.montaione.fi.it), oppure il Comune di Montaione allo 0571 699205 (cultura@comune.montaione.fi.it).

Fonte: Ufficio Stampa