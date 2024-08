Ruba in un ristorante a Tirrenia, arrestato

A Tirrenia la polizia ha arrestato un uomo di origini senegalesi per furto. Si era introdotto in un ristorante in viale del Tirreno, ma il proprietario se ne era accorto. Assieme al ladro era presente anche un complice.

Grazie alle descrizioni dei soggetti è stato rintracciato un uomo che alla vista dei poliziotti ha tentato una fuga che si è conclusa con l’arresto in flagranza di reato per furto. La refurtiva, costituita dal fondo cassa della serata, una bottiglia di alcolici e altra merce, è stata prontamente restituita al proprietario. Si cerca il complice.