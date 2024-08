Crack e ecstasy tra San Salvi e le Cascine, tre arresti

I carabinieri hanno arrestato tre persone per spaccio di droga a Firenze, tra il Parco delle Cascine e San Salvi. Si tratta di due uomini di origini senegalesi (un 26enne e un 29enne) e uno di origini tunisine (36enne).

Nel complesso i tre uomini sono stati trovati in possesso di 39 grammi di crack, suddivisi in 205 dosi, 13 dosi di cocaina dal peso di 10 grammi, 11 pasticche di ecstasy e 10 grammi di eroina, ripartiti in 33 dosi.

Due arrestati sono stati portati camere di sicurezza della Stazione CC Firenze Santa Maria Novella, il terzo è stato, invece, portato direttamente presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, tutti posti a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze.