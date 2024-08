In vacanza, due giovani rubano in un negozio: uno ha solo 16 anni

Presi dalla guardia di finanza per un furto in un negozio di Follonica due giovani in villeggiatura al mare. Uno ha 25 anni, l'altro 16, sono residenti nella zona di Firenze, ed erano in vacanza. Avevano rubato un capo di abbigliamento di valore e il negoziante ha urlato a gran voce in strada appena si è accorto del furto. Una pattuglia delle fiamme gialle si è messa all'inseguimento dei due che hanno cercato di far perdere le proprie tracce. I giovani sono scappati lungo i binari ma poi sono stati raggiunti e portati in caserma. La refurtiva è stata recuperata e restituita al negoziante nonostante i due l'avessero gettata in un camion della nettezza urbana in transito. I due risultano essere dediti a furti nell'area di Firenze dove vivono