Pescano ricci di mare illecitamente, scatta il sequestro

Lo hanno sorpreso a pescare ricci di mare in una fascia oraria non consentita, con due complici che facevano da palo. A Salcinaia, vicino Follonica, la guarda costiera di Piombino ha sequestrato duemila ricci, il quantitativo massimo prelevabile è cinquanta. Gli animali sequestrati sono stati ributtati in acqua. I tre avevano provato a nascondere parte del pescato in un andito non illuminato dell'arenile.

Nei giorni scorsi un altro pescatore professionista era stato sorpreso dall'ufficio locale marittimo di Follonica a prelevare ricci di mare con la licenza scaduta. Nel complesso sono stati elevati tre verbali di accertamento e contestazione, con sanzioni per un importo complessivo di 5mila euro, oltre al sequestro del pescato e dell'attrezzatura impiegata.

Notizie correlate