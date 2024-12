Furti nelle case in Toscana, anche nell'Empolese: sgominata una banda

Avevano compiuto furti in tantissime zone della Toscana, specie nel Fiorentino, con colpi pure a Cerreto Guidi. Quattro uomini di età compresa tra 35 e 53 anni, accusati di far parte di un gruppo criminale specializzato in furti in abitazione, sono stati arrestati dai carabinieri. Sono stati trovati in un bred and breakfast di Follonica, scelto dalla banda come base.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Firenze, sono state avviate a seguito di un furto in abitazione avvenuto a Fiesole nell’ottobre scorso e hanno permesso di collegare quel caso a una lunga serie di fatti analoghi. I malviventi erano soliti utilizzare suv di grossa cilindrata (circa 500 cv) con targhe clonate.

Costante il modus operandi: gli esecutori materiali venivano fatti scendere dall’autista in strade isolate, mentre quest’ultimo attendeva alla guida, con il motore acceso, mantenendosi in costante contatto con i complici, avvisandoli dell’eventuale arrivo di pattuglie. Il gruppo entrava nelle case distruggendo ogni barriera o ostacolo, arrecando danni alle abitazioni con arnesi atti allo scasso come martelli di grosso calibro, asce, cacciavite, flessibili e piedi di porco.

Al momento del fermo è stata recuperata parte della refurtiva degli ultimi furti, messi a segno nei giorni scorsi a Impruneta, Strada in Chianti, Scandicci, Collesalvetti, Bagno a Ripoli, Cerreto Guidi e Prato. I fermati sono adesso in carcere a Grosseto e Sollicciano.

Notizie correlate