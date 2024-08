Gialloblu Castelfiorentino, Dario Chiarugi confermato capo allenatore

Il Gialloblu Castelfiorentino riparte dal suo timoniere. Per il quarto anno consecutivo Dario Chiarugi sarà il capo allenatore della Divisione Regionale 2, squadra che nelle ultime tre stagioni ha guidato fino ad un passo dai playoff. Con un roster che anche per il prossimo campionato poggerà sullo zoccolo duro che ormai da qualche anno rappresenta il nucleo centrale della squadra, la castellanità sarà nuovamente il valore aggiunto di un gruppo il cui obiettivo principale sarà crescere, alzare l’asticella e cercare di migliorare il piazzamento della passata stagione.

Via ufficiale mercoledì 28 agosto, con il raduno in programma al PalaBetti.

“Sono felice per la fiducia che mi è stata accordata dalla nuova dirigenza – sono le prime parole di Dario – e per il supporto che hanno dato fin da subito alla squadra. Da parte nostra avremo l’obbligo di scendere in campo ogni giorno e dare il 100% per ripagare l’appoggio della società e per riscattare la seconda parte di stagione dello scorso campionato, ampiamente al di sotto delle nostre qualità e possibilità”.

LA CARRIERA

Classe ’94, nato e cresciuto con il gialloblu cucito addosso, prima come giocatore e poi come allenatore, matura varie esperienze nei gruppi giovanili e minibasket dell’Abc Castelfiorentino prima di esordire come coach a livello senior nella stagione 2021/2022, quando prende in mano il timone del Gialloblu Castelfiorentino in Promozione. Una panchina con la quale ogni anno sfiora il traguardo playoff e su cui adesso si accinge ad intraprendere la sua quarta avventura da capo allenatore.

