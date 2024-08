Gianni Siragusa ai campionati mondiali di marcia: a Goteborg in Svezia

Chiuso il sipario alle olimpiadi di Parigi 2024 ,per l'atletica italiana non è ancora finita è il momento del riscatto ai campionati mondiali di Goteborg (Svezia).

A rappresentare l'Italia nella marcia ci sarà ancora una volta l'atleta di Colle di Val d'Elsa Gianni Siragusa, campione d'europa 2024 a Porto Santo (Portogallo) lo scorso maggio. La partenza gara è sabato 17 agosto al parco "SLOTTSSKOGEN" Goteborg (Svezia) ,sede delle competizioni su strada.

La specialità in programma è quella dei 10 km.di marcia, valevole per titolo mondiale individuale e per le squadre nazionali. Siragusa oltre ad un piazzamento d'onore, insieme ad altri due compagni ancora da assegnare con il team Italia punterà in alto ,dopo lo zero di medaglie alle olimpiadi francesi proprio nella marcia .

Per il colligiano non finisce qua ,domenica 25 agosto l'azzurro lo rivedremo in gara anche nella distanza olimpica dei 20km. Di marcia su strada ,stessa procedura della 10km.,sempre mondiale di Goteborg.