Incidente in Valle d'Aosta, muore 68enne dell'Aretino

Marcello Orlandi, un motociclista di 68 anni della provincia di Arezzo, è morto stamane lungo la strada per il colle del Piccolo San Bernardo a La Thuile in un incidente stradale. Orlandi è stato coinvolto in uno scontro con un'auto, un'utilitaria Opel, mentre era in fase di sorpasso. L'impatto lo ha sbalzato a terra per circa 10-15 metri, e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'incidente è avvenuto vicino al lago Verney, e le indagini dei carabinieri e del personale Anas sono in corso per chiarire le circostanze del sinistro.